Riesenwels frisst Schildkröte: Auch eine Gefahr für Menschen?

Göttingen. Der Kiessee scheine „'ne Art Jurassic Park“ zu sein, an dem „höchste Todesgefahr“ herrsche, witzelt Comedian Micky Beisenherz am Freitag in seinem Podcast „Urbi et Orban“. Er spielt auf den riesigen Wels aus besagtem Teich an, der eine Rotwangenschildkröte beinahe vollständig verschluckte. Am Ende bezahlten beide Tiere mit dem Leben, der Fall sorgt bundesweit für Schlagzeilen. Doch stellte der mehr als 30 Kilo schwere Wels tatsächlich eine Gefahr für Menschen dar?

„Ein ganz klares Nein“, antwortete Thorsten Bierfreund, Vorsitzende des Göttinger Sportangelklubs, auf diese Frage dem „Göttinger Tageblatt“. Welse könnten gut erkennen, ob etwas in ihr Beuteschema passe – Menschen seien einfach zu groß. Und auch einen ins Wasser gehaltenen Fuß würden die Tiere nicht angreifen. Hinzu komme, dass Welse nachtaktiv sind, tagsüber bestehe also überhaupt keine Gefahr.

„Einen Biss würde man merken“

Und wenn ein Wels dennoch zuschnappen würde? „Einen Biss würde man merken“, sagte Bierfreund dem „Göttinger Tageblatt“, aber mehr als Druckstellen oder im schlimmsten Fall Schürfwunden könnten die feilenartigen Hornplatten, mit der der Wels seine Nahrung festhält, beim Menschen nicht verursachen.

Der Wels am Ufer eines Göttinger Kiessees. © Quelle: Mathias Siebner/dpa

Mit 1,40 Metern war der Göttinger Wels zwar ziemlich groß, aber auch nicht so riesig, denn Welse können drei Meter lang und 250 Kilo schwer werden. Sie sind die größten einheimischen Süßwasserfische und fressen Fische, Frösche, Krebse, aber auch schon mal eine Ente oder Ratten.

Gefährlicher seien sowieso Rotwangenschildkröten, sagte Bierfreund: Die könnten empfindlich zubeißen, es habe beim Zusammentreffen mit Menschen schon erhebliche Verletzungen gegeben.