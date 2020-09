Riesentaifun: "Haishen": Stromausfall, Überschwemmungen und Chaos in Südkorea und Japan

Anzeige

Seoul. Der Taifun “Haishen” hat in Südkorea für Chaos gesorgt. Häuser wurden beschädigt, Straßen überflutet, in Tausenden Haushalten fiel der Strom aus. Zuvor traf “Haishen” am Montag mit maximalen Windgeschwindigkeiten von bis zu 126 Stundenkilometern in der Hafenstadt Ulsan im Südosten Südkoreas auf Land.

Die Meteorologiebehörde warnte vor "sehr schwerem Regen und sehr starken Böen". Autofahrer konnten sich auf den überschwemmten Straßen in Ulsan und anderen Küstenstädten wie Busan, Sokcho und Gangneung nur mühsam fortbewegen. Einsatzkräfte schwärmten aus, um umgestürzte Bäume und beschädigte Straßenschilder sowie Trümmer wegzuräumen. Mindestens 318 Flüge von und zu der Insel Jeju und auf dem Festland wurden gestrichen.

20 Verletzte auf den Inseln im Süden Japans

Zuvor hatte der Taifun südliche Inseln Japans getroffen. In Japan gab es nach Behördenangaben mindestens 20 Verletzte. Am Montagmorgen waren noch rund 500.000 Häuser ohne Strom.