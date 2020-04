Riesenrad in Magdeburg: Schausteller baut 55 Meter hohes "Rad der Hoffnung" trotz verbotener Großveranstaltungen auf

Anzeige

Magdeburg. Großveranstaltungen sind untersagt, rausgehen sollen die Menschen nur mit triftigem Grund, an Rummel ist gar nicht zu denken: Trotz aller Corona-Beschränkungen baut derzeit ein Schausteller in Magdeburger Stadtpark ein 55 Meter hohes Riesenrad auf. Für ihn ist es ein "Wheel of Hope", ein Hoffnungszeichen, sagte Hendrik Boos.

Drei Wochen werde der Aufbau der insgesamt 25 Lastwagen-Ladungen mit kleiner Mannschaft dauern. Er hoffe, dass dann die Corona-Regelungen soweit gelockert seien, dass er mit seiner Einzelattraktion öffnen kann. Es sei ein Wagnis, gibt der Schausteller zu. Nichtstun sei die Alternative.

Im Riesenrad mit Abstand?

Das Rad kann Boos' Ansicht nach den Abstands- und Hygieneregeln entsprechend funktionieren. Es gebe einen separaten Weg hinein und heraus. Die 42 Gondeln seien verglast. Die räumliche Trennung der Menschen sei kein Problem. "Wir haben die Erwartung, dass wir das Rad nach weiteren Lockerungen öffnen können."

