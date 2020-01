Richter soll für Sex Strafen gemildert haben

Anzeige

Rom. Wegen des Vorwurfs, er habe unter anderem gegen Sexdienste Urteile milder ausfallen lassen, sitzt ein Richter in Süditalien in Haft. Der Jurist war am Berufungsgericht in Catanzaro in Kalabrien tätig, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch schrieb. In der Region ist die Mafiaorganisation 'Ndrangheta aktiv. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Korruption vor, er habe Geld, Wertobjekte und auch Dienstleistungen, darunter sexuelle, angenommen. Im Gegenzug soll er zugunsten von Verurteilten in Verfahren eingegriffen, Strafen abgemildert oder Urteile aufgehoben haben.

Der Jurist, den die Behörden am Mittwoch bei einer größeren Aktion festsetzten, soll hoch verschuldet gewesen sein. Die Ermittlungen liefen seit 2018, mehrere andere Verdächtige seien in dem Fall ebenfalls geschnappt worden.

