Richard wog bei der Geburt nur 337 Gramm - jetzt feiert er seinen ersten Geburtstag

Dass der kleine Richard Scott William Hutchinson gerade seinen ersten Geburtstag feiern konnte, ist ein medizinisches Wunder. Denn die Ärzte hatten dem fünf Monate zu früh geborenen Baby keine Überlebenschance gegeben. Doch der Junge aus Wisconsin kämpfte sie durch – obwohl er laut „Guiness-Buch der Rekorde“ als frühestes Frühchen der Welt geboren wurde.

Bei Richards Mutter Beth Huchinson waren wegen medizinischer Komplikationen die Wehen bereits 131 Tage vor dem Geburtstermin aufgetreten. Die Ärzte hatten keine ernsthafte Hoffnung, dass das Frühchen leben würde, als es nur 337 Gramm schwer zur Welt kam. Dr. Stacy Kern, Neonatologin am Children’s Minnesota Hospital in Minneapolis zum „Guiness-Buch der Rekorde“: „Wir haben beiden Eltern vor der Geburt klar gemacht, dass wir keine wirkliche Chance sahen, dass ihr Kind überleben würde. So früh hatte es noch kein Baby geschafft.“ Doch der fünf Monate zu früh geborene Richard, der so klein war wie die Hand seiner Mutter, trotzte allen Prognosen. Er schaffte es, die besonders kritischen ersten Wochen zu überstehen. Dr. Kern: „Da haben wir gewusst, dass er das Zeug zum Überleben hat.“

Die Eltern durften die ersten sechs Monate nicht bei Richard übernachten

Wegen der Corona-Maßnahmen durften Richards Eltern nicht mit ihrem Kind in der Frühchen-Station übernachten. Sie reisten jeden Tag eine Stunde aus St. Croix County aus dem benachbarten Bundesstaat Wisconsin an. Bis das Baby im Dezember 2020 nach mehr als sechs Monaten aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte. Dr. Kern: „Als Richard nach Haue durfte, habe ich ihn aus seiner Krippe genommen und ihn gedrückt. Ich hatte Tränen in den Augen. Ich konnte es kaum glauben, dass es dasselbe winzige Kind war, das ab Juni um sein Leben kämpfen musste.“

Am 5. Juni durfte Richard dann umgeben von seiner Familie und drei Hunden seinen ersten Geburtstag feiern. Und bekam als Geschenk eine Urkunde vom „Guiness-Buch“ als neuer Rekordhalter: Das jüngste Frühchen, das den ersten Geburtstag erreicht hatte. Mutter Beth kann es noch immer nicht fassen: „Es fühlt sich noch immer surreal an. Aber wir sind so glücklich und wollen die Geschichte teilen, damit andere erfahren, was es bei Frühgeburten heutzutage für Möglichkeiten gibt.“