Brand im Rhein-Sieg-Kreis sorgt für längeren Stromausfall

Neunkirchen-Seelscheid. Einwohnerinnen und Einwohner mehrerer Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises sind nach einem Brand in einer Umspannstation ohne Strom. Nach dem Löschen des Feuers in Neunkirchen-Seelscheid am Freitagabend liefen Reinigungs- und Reparaturarbeiten, sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag.

Der Stromausfall in mehreren Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises wird nach Einschätzung der Feuerwehr noch bis Samstagmittag andauern. Der Energieversorger arbeite an einer Störungsbeseitigung, teilte die Leitstelle des Kreises in einem Warnhinweis auf ihrer Internetseite mit. Die Feuerwehr rät, den Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste zu reduzieren und Radio über ein batteriebetriebenes Gerät zu hören. In den Kommunen Much, Neunkirchen-Seelscheid und Ruppichteroth ist nach Angaben der Feuerwehr großflächig der Strom ausgefallen.