Rettung im Video: Kinder und ihre Mutter ziehen eingebrochenes Reh aus dem Wasser

Brønnøysund. Eine erfolgreiche Rettungsaktion macht in Norwegen die Runde. Die 17-jährige Tonje Helen Dypaune und der 13-jährige Victor Bjørgan waren vor rund einer Woche draußen, als sie ein hilfloses Reh entdeckten. Das Tier war auf die dünne Eisfläche eines Sees in Brønnøysund, zwischen Trondheim und Bodø im Westen Norwegens, gelaufen und eingebrochen. Das verzweifelte Tier kämpfte um sein Leben, konnte sich aber selbst nicht befreien.

Die Familie wärmte das gerettete Tier mit Jacken und Wollpullis

Die beiden Jugendlichen riefen ihre Mutter Kristin Johnsen zur Hilfe, berichtet die Tageszeitung „Dagbladet“. Zusammen suchten sie Seile, Gummistiefel und anderes Material zusammen, das für die Rettungsaktion notwendig war. Doch auch wenn Kristin Johnsen aus einer Fischerfamilie stammt und weiß, wie man ein Lasso bastelt und wirft, hat es eine Weile gedauert, bis sie das Tier einfangen konnte. „Es hat ein paar Runden gedauert, das Lasso zu werfen, dann musste ich ins Wasser, um das Tier einzufangen. Das arme Wildtier hatte keine Kräfte mehr“, schreibt Johnsen auf Facebook und teilt mehrere Videos.

Mit Gummistiefeln stellte sich Kristin Johnsen am Ufer ins Wasser, das dort noch nicht allzu tief ist. Von dort aus konnte sie das Lasso um das Reh werfen und es an Land ziehen. Das Tier sei nicht nur stark entkräftet, sondern auch unterkühlt und an den Beinen verletzt gewesen, so Johnsen gegenüber „Dagbladet“. Die Kinder und sie selbst hätten Jacken und Wollpullis ausgezogen, um das hilflose Reh zu wärmen und auf den Beinen zu halten. Nach kurzer Zeit sei es dann zurück in den Wald gelaufen.