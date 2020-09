Retter in Nepal suchen nach weiteren Erdrutsch-Opfern

Anzeige

Kathmandu. Retter haben am Montag in Nepal die Suche nach den mindestens 15 Vermissten des Erdrutsches in Nepal fortgesetzt. Das Wetter im Bezirk Sindhupalchowk, rund 120 Kilometer östlich der Hauptstadt Kathmandu sei besser geworden, so das auch höher gelegene Gebiete zugänglich seien, teilten die Behörden mit. Bislang sind elf Leichen geborgen worden.

Die Erdmassen hatten am Sonntag drei Dörfer unter sich begraben, bevor er vor einem Fluss zum Stehen kam. Retter kamen in dem heftigen Regen zunächst nur schwer voran.