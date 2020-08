Restaurant in China stürzt ein: mindestens 17 Tote

Anzeige

Peking. Nach einem Einsturz eines Restaurants im Norden Chinas sind laut Medienberichten mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Sieben Menschen seien schwer verletzt aus den Trümmern in der Provinz Shanxi geborgen worden, weitere 21 mit leichten Verletzungen, berichtete die staatliche "Volkszeitung" am Samstag. Das Lokal im Kreis Xiangfen sei am Samstagmorgen (Ortszeit) eingestürzt.

Mehrere Hundert Einsatzkräfte seien vor Ort, die Rettungsarbeiten dauerten demnach an. Gründe für das Unglück und weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.