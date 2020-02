Restaurant angezündet und mit Hakenkreuzen beschmiert - Rassistischer Hintergrund

Anzeige

Syke. Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in einem Restaurant in Syke bei Bremen geht die Polizei von einem "fremdenfeindlichen Hintergrund" aus. Aufgrund der am Brandort festgestellten Spuren sei von einer Brandstiftung auszugehen, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Der Betreiber habe einen Migrationshintergrund. Auf der Rückseite der Gaststätte entdeckten die Beamten eine eingeschlagene Fensterscheibe. Zudem fanden sich der Polizei zufolge mehrere "fremdenfeindliche Symbole", darunter zwei Hakenkreuze. Der Staatsschutz, der für politisch motivierte Kriminalität zuständig ist, ermittelt.

In dem Restaurant habe sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Nacht zum Donnerstag niemand aufgehalten, sagte eine Polizeisprecherin. Der Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt. Zu den Tätern gibt es laut Polizei bisher keine Hinweise. Nach den Unbekannten sei noch in der Nacht auch mit einem Hubschrauber gefahndet worden.

RND/dpa