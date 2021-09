Rentner aus Sachsen zieht vier Meter hohe Cannabis-Pflanze im Vorgarten hoch

Anzeige

Mittweida. Illegale Entdeckung: Ein 79-jähriger Rentner aus Mittweida in Sachsen hat eine vier Meter hohe Cannabis-Pflanze hochgezogen - und das direkt in seinem Vorgarten. Weil ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung die Pflanze zufällig entdeckte, ermittelt nun die Polizei wegen des Verdachts unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln, berichtet RTL. Was der Rentner mit dem angebauten Rauschmittel vorhatte, ist nicht bekannt.

Schon von der Straße aus gut zu erkennen

Aufgrund ihrer Höhe sei die Cannabis-Pflanze schon von der Straße aus gut zu erkennen gewesen, schreibt RTL. Nachdem ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung den illegalen Anbau entdeckt hatte, alarmierte er die Polizei. Diese hat die Pflanze inzwischen sicher gestellt und ermittelt nun gegen den 79-Jährigen wegen des Verdachts unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln.