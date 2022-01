79-Jährige wird von Müllwagen erfasst und 200 Meter mitgeschleift

Anzeige

Rendsburg. Am frühen Freitagmorgen ereignete sich auf einem Supermarktparkplatz an der Konrad-Adenauer Straße in Rendsburg ein schwerer Unfall. Das berichten die „Kieler Nachrichten“ (KN). Eine 79-jährige Fußgängerin wurde demnach von einem Müllwagen übersehen, von diesem erfasst und 200 Meter mitgeschleift.

Die Frau sei dabei schwer verletzt worden und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Es wird laut dem Bericht vermutet, dass der Fahrer des Müllwagens von dem Unfall nichts bemerkte, da er unbeirrt weiterfuhr. Telefonisch konnte der Mann nicht erreicht werden, allerdings fanden Polizisten das Fahrzeug und die Spuren wurden gesichert.