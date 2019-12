Rekordhitze in Australien erschwert Löschen der Buschbrände

Anzeige

Anzeige

Melbourne. Die Rekordhitze in Australien erschwert den Kampf gegen die seit Wochen im Land wütenden Buschbrände. Wie das staatliche Meteorologenamt mitteilte, war die landesweite durchschnittliche Höchsttemperatur am Dienstag vorläufigen Mess-Ergebnissen zufolge mit 40,9 Grad so hoch wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Mit 46,5 Grad war es im südlichen Cedina am wärmsten.

In den kommenden Tagen solle dieser Wert noch einmal übertroffen werden. Während die heißen Luftmassen durch das Land ziehen, erwartet das Meteorologenamt besonders im Landesinneren und im Süden Extremtemperaturen. Im Südosten des Landes besteht durch die Hitze zudem erhöhte Feuergefahr, wie das Amt mitteilte.

Buschbrände in Australien haben schon rund 2,7 Millionen Hektar Land vernichtet

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Video 40,9 Grad - Hitzerekord in Australien 0:36 min Neuer Hitzerekord in Australien: Am Dienstag herrschten im Landesdurchschnitt 40,9 Grad Celsius. © AFP

Seit Oktober haben Buschbrände in Australien nach Angaben der Behörden rund 2,7 Millionen Hektar Land vernichtet. Mindestens sechs Menschen kamen ums Leben, mehr als 1000 Häuser wurden zerstört. Seit etwa zwei bis drei Jahren leidet das Land unter starker Dürre. Allein im östlichen Bundesland New South Wales kämpften Feuerwehrleute zuletzt gegen rund 100 Brände.

RND/dpa