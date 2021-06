Rekordhitze erfasst Westen der USA – 47 Grad in Arizona

Anzeige

Phoenix. Der Westen der USA ist am Dienstag auf mehrere Temperaturrekorde zugesteuert. In Phoenix im US-Staat Arizona rechnete der nationale Wetterdienst mit dem Höchstwert von 47 Grad Celsius. Der vorherige Rekord dort betrug 1974 46 Grad. Den zweiten Tag in Folge stellte Salt Lake City in Utah einen Rekord auf. Am Dienstag waren es nach Angaben des Wetterdiensts rund 42 Grad. Auch in der Gegend von Las Vegas könnten Höchststande erreicht werden.

Wegen steigender Temperaturen stieg nach Behördenangaben das Risiko für Waldbrände in Montana und im Norden von Wyoming. Im Osten von Montana waren laut Meteorologen Höchstwerte von um die 43 Grad Celsius möglich. Ein nahe dem Yellowstone-Nationalpark in Montana am Montag ausgebrochener Brand wurde über Nacht schnell größer. Bis Dienstag hatte er mehr als acht Quadratkilometer verwüstet, wie der Custer-Gallatin-Nationalwald berichtete.