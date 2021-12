Regenbogenfamilien: Lesben- und Schwulenverband nennt EuGH-Urteil bahnbrechend

Anzeige

Ein Mädchen, das zwei Mütter hat, muss einen bulgarischen Pass erhalten können, wenn es bereits eine spanische Geburtsurkunde besitzt. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Dienstag entschieden und damit die Rechte von Regenbogenfamilien gestärkt. Wenn in einem EU-Land die Beziehung von Eltern und ihren Kindern anerkannt ist, muss dies auch von allen anderen EU-Staaten anerkannt werden. Dabei verwiesen die Richter vor allem auf das Recht der Betroffenen, sich frei in der EU bewegen zu können.

Urteil „mahnender Hinweis für Deutschland“

Der deutsche Lesben- und Schwulenverband (LSVD) nennt das Urteil bahnbrechend. „Sie macht deutlich, dass die EU-Mitgliedsstaaten das Recht auf Freizügigkeit innerhalb der EU für alle Kinder von EU-Bürger*innen schützen müssen: Selbst dann, wenn sie Regenbogenfamilien die rechtliche Anerkennung bei sich weiter verweigern“, äußert sich das Vorstandsmitglied Gabriela Lünsmann in einer Mitteilung des Bundesverbandes. Für sie sei das Urteil auch ein mahnender Hinweis in Richtung Deutschland. Denn nach der aktuellen Rechtslage hätte auch Deutschland die spanische Geburtsurkunde nicht anerkannt, wenn die beiden Mütter nicht angegeben hätten, wer von beiden die leibliche Mutter ist.

Konkret geht es um zwei verheiratete Frauen – eine Bulgarin und eine Britin –, die in Spanien, wo sie leben, eine Tochter bekommen haben. In der spanischen Geburtsurkunde werden beide Frauen als Mütter des Kindes aufgeführt. Doch die bulgarischen Behörden lehnten einen Antrag für eine bulgarische Geburtsurkunde des Mädchens ab und wollten wissen, wer die leibliche Mutter ist. Die Angabe zweier Elternteile weiblichen Geschlechts laufe der öffentlichen Ordnung des Landes zuwider.

Ampelkoalition will Mitmutterschaft reformieren

Laut Lünsmann kann eine Reise oder ein Umzug innerhalb der EU zu einem echten Problem werden für Regenbogenfamilien. Denn viele EU-Staaten verweigerten bisher gleichgeschlechtlichen Paaren die Anerkennung als gemeinsame Eltern eines Kindes. Dadurch könnten sie Unterhalts- und Erbschaftsrechte verlieren oder erführen sozial- oder steuerrechtliche Nachteile.

In Deutschland wird derzeit nur die leibliche Mutter als Mutter eines Kindes anerkannt. In einer gleichgeschlechtlichen Ehe muss die Ehefrau das Kind als Stiefkind adoptieren, um als Elternteil anerkannt zu werden. Die neue Bundesregierung hat im Ampelkoalitionsvertrag festgelegt, das Abstammungs- und Familienrecht zu reformieren. „Dieses Versprechen gilt es zügig einzulösen“, fordert der LSVD.