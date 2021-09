Reemtsma-Entführer Thomas Drach wegen Geldtransporter-Überfällen angeklagt

Anzeige

Köln. Der frühere Reemtsma-Entführer Thomas Drach ist wegen dreier Überfälle auf Geldtransporter angeklagt worden. Die Staatsanwaltschaft Köln wirft ihm unter anderem versuchten Mord und besonders schweren Raub vor, teilte am Donnerstag das Landgericht Köln mit.

Drach werden drei Raubüberfälle auf Geldtransporter in den Jahren 2018 und 2019 vorgeworfen: Die Taten ereigneten sich an einer Ikea-Filiale in Frankfurt/Main, am Kölner Flughafen sowie an einer Ikea-Filiale in Köln. Insgesamt sollen Drach und seine Helfer dabei rund 135.000 Euro erbeutet haben. Zudem prüfte die Staatsanwaltschaft zuletzt auch, ob Drach 2018 an einem Raubüberfall in Limburg (Hessen) beteiligt war.