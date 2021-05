Reemtsma-Entführer Drach nach Deutschland ausgeliefert

Anzeige

Köln. Der frühere Reemtsma-Entführer Thomas Drach ist aus den Niederlanden nach Deutschland ausgeliefert und in Köln inhaftiert worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Köln am Dienstag mit. Anfang Mai hatte ein Amsterdamer Gericht geurteilt, dass der 60-Jährige der Kölner Justiz überstellt werden soll.

Drach war vor elf Wochen in den Niederlanden festgenommen worden. Er steht unter dem Verdacht, mehrere Raubüberfälle begangen zu haben haben. Drach war erst im Herbst 2013 aus der Haft entlassen worden. Er hatte 1996 mit Komplizen den Hamburger Erben der Tabakdynastie, Jan Philipp Reemtsma, entführt. Das Opfer wurde nach 33 Tagen wieder freigelassen – gegen umgerechnet rund 18 Millionen Euro Lösegeld. Drach wurde später gefasst und zu vierzehneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.

Der in Erftstadt bei Köln geborene Drach soll mit Komplizen 2018 und 2019 drei Überfälle auf Geldtransporter in Köln und Frankfurt am Main begangen haben. Bei einem Überfall wurde ein Wachmann schwer verletzt. Jahrelang fehlte aber jede Spur von den Tätern. Mittlerweile wurde auch ein mutmaßlicher niederländischer Komplize von Drach in Amsterdam vorübergehend festgenommen. Auch er soll in Deutschland vor Gericht gestellt werden. Drach, der bis zu seiner Festnahme in Amsterdam gewohnt hatte, hatte gegen die Auslieferung keine Einwände erhoben.