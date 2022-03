Razzia mit SEK-Einsatz gegen Clan-Mitglieder: Fünf Männer verhaftet

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bei einer Razzia in Berlin sind fünf Männer aus dem Clan-Milieu von der Polizei verhaftet worden. Die Fahnder durchsuchten am Dienstagmorgen sieben Wohnungen und andere Räume an sechs Orten, unter anderem im Graefekiez in Kreuzberg und in der Wollankstraße im Gesundbrunnen, wie ein Sprecher sagte. An der Razzia waren 130 Polizisten beteiligt, darunter auch Spezialeinsatzkommandos (SEK).

Bei den Ermittlungen und den von der Staatsanwaltschaft ausgestellten Haftbefehlen und Durchsuchungsbeschlüssen ging es laut Polizei um einen Vorfall am 29. Dezember. Weitere Informationen wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Den fünf Verdächtigen im Alter zwischen 21 und 27 Jahren, die zu einer bekannten Großfamilie gehören, wird Freiheitsberaubung und schwere räuberische Erpressung vorgeworfen. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, handelt es sich bei ihnen um polizeibekannte Männer, die im Bereich der Clan-Kriminalität tätig sind.