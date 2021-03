Razzia in Brandenburg: Drogen im Wert von 1,1 Millionen Euro entdeckt

Anzeige

Cottbus. Bei Durchsuchungen in Brandenburg hat die Polizei nach eigenen Angaben mehr als 80 Kilogramm Drogen im Wert von 1,1 Millionen Euro sichergestellt. Zwei der Polizei bereits bekannte Männer im Alter von 38 und 39 Jahren seien festgenommen worden und in Untersuchungshaft, teilte Polizeisprecher Maik Kettlitz am Mittwoch in Cottbus mit.

Zwei Frauen wieder freigelassen

Zwei vorläufig festgenommene Frauen seien wieder auf freiem Fuß. Zuvor hatte die „Lausitzer Rundschau“ berichtet.

Bei Durchsuchungen in neun Objekten in Senftenberg, Finsterwalde und Lichterfeld-Schacksdorf in der Region Lausitz am vergangenen Wochenende fanden die Ermittler unter anderem größere Mengen Marihuana, Kokain, Crystal Meth und Ecstasy-Pillen. Die mutmaßlichen Täter hatten Drogen und Geld in Wohnungen, Kleingärten und in einem alten Gehöft versteckt. Auch eine Pistole wurde sichergestellt.