Razzia im Clanmilieu in Berlin und Hamburg: Haftbefehle vollstreckt

Berlin. Die Berliner Polizei ist am Donnerstagmorgen gegen organisierte Kriminalität im Clanmilieu vorgegangen. Rund 500 Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei seien im Einsatz, twitterte die Generalstaatsanwaltschaft. Vollstreckt würden zur Zeit 27 Durchsuchungsbeschlüsse und drei Haftbefehle in Berlin und Hamburg, hieß es in dem Tweet. Wo der Schwerpunkt des Einsatzes lag, wurde zunächst nicht genannt.

Ermittelt werde wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung und weiterer Straftaten, sagte der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Morgen. Es gehe um Tatverdächtige aus arabischstämmigen Großfamilien und zum Beispiel um Querverbindungen zum Rockermilieu, sagte Steltner. Laut Polizei sind auch Spezialeinsatzkommandos im Einsatz.

Der Einsatz laufe seit kurz nach 6 Uhr, sagte eine Polizeisprecherin. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei machten zunächst keine weiteren Angaben und kündigten eine Mitteilung für einen späteren Zeitpunkt an.