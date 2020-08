Razzia gegen Geldwäsche in NRW: Polizei setzt gepanzertes Fahrzeug ein - Spur führt ins Clan-Milieu

Anzeige

Dortmund/Hagen. Ermittler haben am Mittwoch wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges und der Geldwäsche mehrere Häuser vor allem in NRW-Städten durchsucht. Der Schwerpunkt der Aktion lag in Dortmund, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hagen sagte.

Insgesamt wurden 19 Objekte durchsucht - in Dortmund, Hagen, Bochum, Düsseldorf, Soest, Solingen, Castrop-Rauxel und im rheinland-pfälzischen Saarburg. In Dortmund wurde dabei auch ein gepanzertes Fahrzeug eingesetzt. Zuvor hatten “Bild”-Zeitung und WDR berichtet.

Festnahmen waren nicht geplant gewesen

Laut Staatsanwaltschaft steht ein 36-jähriger Hagener im Mittelpunkt der Ermittlungen. Er soll falsche Angaben bei der Vermittlung von Krediten gemacht haben und mit Autos gehandelt haben. Kunden von ihm hätten Verbindungen zur Clan-Kriminalität.

Die Ermittlungen führte die Abteilung für Organisierte Kriminalität der Polizei Hagen. Ergebnisse der Durchsuchungen lagen zunächst nicht vor. Festnahmen waren laut der Staatsanwaltschaft nicht geplant gewesen.