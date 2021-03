Kleinkind stürzt aus dem dritten Stock und überlebt schwer verletzt

Anzeige

Anzeige

Isny. Ein drei Jahre altes Kind ist nach einem Sturz aus dem Fenster im dritten Stock in Isny (Kreis Ravensburg) schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte das Kleinkind am Donnerstag zusammen mit einem weiteren Kind ein Hochbett vom Fenster weggeschoben und dieses geöffnet. Das Kind stürzte aus einer Höhe von etwa neun Metern auf den Rasen neben dem Haus, zog sich Kopfverletzungen zu und wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die genauen Umstände waren noch unklar.