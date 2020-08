Anzeige

Anger. Im Berchtesgadener Land ist ein Wiesenhang wegen der anhaltenden Regenfälle abgerutscht und hat ein größeres Wohnhaus beschädigt. Wie die Polizei berichtete, trafen die rutschenden Erdmassen am Dienstagvormittag das Gebäude in Vachenlueg, einem Ortsteil der Gemeinde Anger.

Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll nun ein Gutachter den Schaden beurteilen. Verletzte gab es keine.

Angrenzende Häuser werden geräumt

Die angrenzenden Häuser wurden zunächst ebenso wie das unmittelbar betroffene Gebäude geräumt. "Der Hang könnte ja noch weiter abrutschen", erklärte der Sprecher.

Nach den anhaltenenden Niederschlägen waren am Dienstag in mehreren Regionen in Südbayern die Flüsse über die Ufer getreten und hatten für Überschwemmungen gesorgt. Im Lauf des Tages wurde mit einer Entspannung gerechnet, weil die Regenfälle nachlassen sollten.