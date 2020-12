Rätsel gelöst: Stele von Neuschwanstein ist Kunst - mit Botschaft

Anzeige

Anzeige

Schwangau. Nach dem Fund mehrerer rätselhafter Stelen weltweit haben sich drei Künstler für ein Exemplar nahe dem Schloss Neuschwanstein verantwortlich erklärt. Fotograf Keno Peer sagte am Freitag, er habe mit zwei befreundeten Musikern, Nick Yume und Simon Gerber, durch das Projekt unter dem Titel „Swanolith“ auf einen achtsamen Umgang mit der Natur aufmerksam machen wollen.

Wegen des Besucherrummels wurde die Stele wieder abgeaut

Die Stele solle Menschen dazu bringen, ihr Verhalten in der Natur zu reflektieren, sagte Peer. „Was wäre, wenn der Müll in unserer Landschaft so viel Aufmerksamkeit erhalten würde wie diese Stele?“ Wegen des großen Besucherandrangs auf dem Grundstück in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) habe sich die Gruppe aber entschieden, die Stele wieder abzubauen, sagte Peer. „Ich will nicht, dass die Leute deswegen über dieses Biotop rennen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nachdem Mitte November im US-Bundesstaat Utah ein Monolith aufgetaucht war, wurde weltweit eine Reihe ähnlicher Stelen entdeckt - etwa auf der britischen Isle of Wight, in einem Naturgebiet im Norden der Niederlande und im südhessischen Sulzbach. Teilweise waren die Stelen nach wenigen Tagen wieder verschwunden.

Anzeige

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Das löste großes Rätselraten in den sozialen Medien aus. Beobachter vermuteten Installationen von Künstlern oder eine Hommage an den Science-Fiction-Film „2001: Odyssee im Weltraum“, in dem ähnliche Objekte eine Rolle spielen - als Wegweiser zu Gott oder Außerirdischen. Natürlich verwischte die Grenze zwischen Kinound Wirklichkeit und manche Zeitgenossen vermuteten tatsächlich Aliens am Werk.

Anzeige

Zu manchen der Skulpturen bekannten sich später lokale Künstler, bei anderen ist die Entstehung noch immer ungeklärt.