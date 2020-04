Ratekau: Mann versucht Sohn (1) im Kinderbett zu töten - Schwerste Verletzungen

Anzeige

Ein 36 Jahre alter Mann hat in der Gemeinde Ratekau (Schleswig-Holstein) versucht, seinen einjährigen Sohn in dessen Kinderbett zu töten. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Im Anschluss an die Tat war der Beschuldigte um kurz nach 8 Uhr sein Auto “vermutlich in suizidaler Absicht” auf der Autobahn 1 gegen die Leitplanke gefahren. Der Wagen schleuderte mehrfach hin und her und blieb nach einem Überschlag auf dem Dach liegen. Der Beschuldigte wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Ersthelfern soll er an der Unfallstelle gesagt haben, dass er sein Kind umgebracht habe.

Verdächtiger lief auf A1 vor Auto

Anschließend sei er über die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn gesprungen, wo er von einem herannahenden BMW erfasst und erheblich verletzt wurde. Er überlebte jedoch. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

In der Wohnung des Mannes in Sereetz fanden Polizisten das Kind lebend, aber mit erheblichen Verletzungen im Bereich des Gesichtes in seinem Kinderbett.

Das Kind wurde umgehend in ein Lübecker Krankenhaus gebracht. Es befindet sich aktuell nicht in Lebensgefahr.

RND/seb