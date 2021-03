Rassistischer Angriff in New York: Mann tritt 65-jährige Asiatin zu Boden

Anzeige

Anzeige

New York. Ein Mann soll am Montag in New York eine 65-Jährige auf dem Bürgersteig erst zu Boden getreten und dann weiter auf sie eingetreten haben. Dabei soll er anti-asiatische Beleidigungen geäußert haben. Die Polizei stuft den Angriff als gezieltes Hassverbrechen ein.

Der Angriff soll sich am Vormittag in Manhattan ereignet haben, berichtet die „New York Times“. Bilder einer Überwachungskamera zeigen demnach einen noch nicht identifizierten Mann, der die Frau angreift, als sie einander auf dem Bürgersteig begegnen. Der Angreifer tritt die Frau gegen den Oberkörper. Auch nachdem sie bereits zu Boden gegangen ist, lässt er nicht von ihr ab und tritt noch drei weitere Male zu. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden, die Polizei beschreibt die Verletzungen der 65-Jährigen als ernst.

Gewaltverbrechen gegen Menschen asiatischer Herkunft nehmen zu

Der Angriff reihte sich ein in eine Vielzahl von Gewaltverbrechen gegen Menschen asiatischer Herkunft in den USA in den vergangenen Wochen. Am 16. März tötete ein Schütze sechs Frauen asiatischer Herkunft bei Angriffen auf Massagesalons, bei denen insgesamt acht Menschen ums Leben kamen.