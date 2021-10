Rassistischer Angriff in Erfurter Straßenbahn: fast fünf Jahre Haft

Anzeige

Erfurt. Ein halbes Jahr nach dem Angriff auf einen damals 17-Jährigen in einer Erfurter Straßenbahn ist der Täter am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und neun Monaten sowie zu 5.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt worden. Das Landgericht Erfurt sah es als erwiesen an, dass Christian B. den aus Syrien stammenden Jugendlichen im April aus rassistischen Beweggründen heraus beleidigt, bespuckt und mehrfach gegen den Kopf getreten hatte. Die Tat hatte deutschlandweit Empörung ausgelöst.

B., der mehrere Vorstrafen hat, hatte die Vorwürfe eingeräumt, für sein Verhalten aber auch den Einfluss von Alkohol und Drogen geltend gemacht. Der Vorsitzende Richter Holger Pröbstel wies dies in seiner mündlichen Urteilsbegründung zurück. Der Angriff war auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera sowie dem Video einer Mitfahrenden zu sehen und zu hören.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den 41-jährigen Angeklagten eine Strafe von fünf Jahren und drei Monaten gefordert. Die Nebenklage brachte im Verlauf der Verhandlung auch eine Verurteilung wegen versuchter Tötung aus niederen Beweggründen ins Spiel.

Die Opferberatung ezra würdigte die kurze Zeitspanne zwischen Tat und Verurteilung sowie die anhaltende Untersuchungshaft des Täters. Der Umgang mit den Zeugen sei umsichtig gewesen, sagte ezra-Beraterin Christin Fiedler. Es wäre wünschenswert, wenn die Gerichte so viel Sensibilität auch bei den Prozessen zeigten, die ohne größere mediale Aufmerksamkeit abliefen.