Rassistischer Angriff im Linienbus: 13-Jähriger beleidigt und geschlagen

Templin . Ein Jugendlicher hat in einem Linienbus zwischen Templin und Lychen, im Landkreis Uckermark (Brandenburg) einen 13-Jährigen rassistisch beleidigt und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 13-Jährige erlitt am Mittwochnachmittag Verletzungen im Gesicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Polizei sucht Zeugen

Demnach ermittelt der Staatsschutz wegen Beleidigung und Körperverletzung gegen den 16-Jährigen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 13-Jährige aufgestanden sein, um einem Freund eine Jacke zu geben. Daraufhin wurde er angegriffen. Der Busfahrer brachte die Situation unter Kontrolle, hieß es. Die Polizei sucht nach Zeugen.