Rassistische Klischees auf Plakat: Klinikum sucht „echte Medizinmänner“

Göttingen. Auf dem Plakat ist klischeebehaftet ein indigener Mann abgebildet. Er trägt nur einen Lendenschurz, ist am Oberkörper nackt, dafür mit Schmuck aus Tierzähnen behangen. Daneben steht: „Echte Medizinmänner gesucht!“ Damit sind nicht jene gemeint, die Naturmedizin in den beiden Amerikas anbieten, sondern Oberärzte, Fachärzte und Ärzte in Weiterbildung.

Mit dem Plakat sorgt das Eichsfeld Klinikum Heiligenstadt derzeit für Kritik in Göttingen. Birgit Sacher, Vorsitzende des Integrationsrates der Stadt Göttingen, sagte dem „Göttinger Tageblatt“ („GT“), es handele sich bei der Abbildung um „billige und veraltete Klischees“.

Auf vielen Ebenen ist das Plakat diskriminierend gegenüber indigenen Menschen und bedient rassistische Klischees. Zum einen ist die stereotype Darstellung schwierig, die indigene Menschen generell zu Exoten oder Wilden macht und dadurch abwertet. Zum anderen wird die Lebensphilosophie von traditionellen Naturmedizinerinnen und -medizinern gegenüber europäisch ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten abgewertet. Ob der Mann überhaupt Medizinmann ist und in welchem Kontext das Foto in traditioneller Bekleidung entstand, bleibt dabei unklar.

Plakat hätte nie veröffentlicht werden sollen – Klinikum entschuldigt sich

Nach wenigen Tagen war das Plakat aber auch schon wieder verschwunden. Denn es handelte sich um einen Fehler, teilte das Klinikum mit. Man habe bei einem Dienstleister ein ganz anderes Motiv beauftragt, das nun kritisierte Plakat hätte nie aufgehängt werden dürfen, heißt es gegenüber dem „GT“: „Wir bitten, diesen (nicht durch uns verursachten) Fehler und die damit im Zusammenhang stehenden Missverständnisse zu entschuldigen.“ Warum das Plakat überhaupt entworfen, gedruckt und angebracht wurde, ist nicht bekannt.

Ärger verursachte das Plakat nämlich auch aufgrund seines Standorts: Direkt gegenüber des Evangelischen Krankenhauses Weende (EKW). Dort sei man nicht ganz glücklich gewesen ob des auf dem Plakat beworbenen Wechselbonus von bis zu 15.000 Euro. Gegenüber dem „GT“ bezeichnete Michael Karaus, medizinischer Geschäftsführer des EKW, das Plakat als „unfreundlichen Akt“.