Rassistische Beleidigung und Schläge an Spandauer Bushaltestelle

Berlin. Ein Mann ist in Berlin-Spandau rassistisch beleidigt und attackiert worden. Der 26-Jährige und sein 27-Jähriger Begleiter wurden am frühen Sonntagmorgen von zwei Männern an einer Bushaltestelle an der Moritzstraße angesprochen, wie die Polizei mitteilte. Einer der beiden, ein 47-Jähriger, beleidigte demnach den 26 Jahre alten Deutschen rassistisch.

Als der Angreifer sich vor einer 37-jährigen Fußgängerin drohend aufbaute, stellte sich der 26-Jährige dazwischen. Anschließend soll das Duo ihn in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gestoßen haben. Er soll sich jedoch gewehrt und dem jüngeren Angreifer, ebenfalls 26 Jahre alt, die Brille aus dem Gesicht geschlagen haben. Eine Alkoholkontrolle bei den Angreifern und dem 26-Jährigen ergab bei allen Beteiligten jeweils mehr als ein Promille.

Der 47-Jährige beleidigte zudem einen Polizisten antisemitisch. Er kam in Gewahrsam. Der Staatsschutz ermittelt.