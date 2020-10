Rassistische Äußerungen vor Grundschülern: Leipziger Polizist suspendiert

Eine schöne neue Geschichte aus Halle

Ein Jahr nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle stieß RND-Reporter Jan Sternberg in der Region auf neue Netzwerke von Menschen, die guten Willens sind. Viele reichen einander die Hand: Einheimische und Zugewanderte, Christen, Muslime und Juden. Eine Spendenaktion jüdischer Studenten für den Dönerimbiss in Halle hat es jüngst sogar schon in die “New York Times” geschafft.