Rassistische Äußerung über Randalierer: Ermittlungen gegen Stuttgarter Polizisten

Stuttgart. Die Ereignisse vom vergangenen Wochenende in Stuttgart waren verstörend. Die immer wieder als “Partyvolk” bezeichneten Menschen, vornehmlich junge Männer, die sich in der Königstraße, am Schlossplatz und am Rotebühlplatz Straßenschlachten mit der Polizei lieferten, zerstörten nicht nur Schaufenster und plünderten Geschäfte – sie gingen zum Teil auch mit erschreckender Brutalität gegen Polizisten vor, gingen die Beamten körperlich an, warfen Flaschen und Steine. Bilder der Nacht zeugten von einer Enthemmung, wie man sie zuvor kaum für möglich gehalten hatte.

Jetzt sorgt eine Tonaufnahme für viel Wirbel, die auf Plattformen wie Youtube hochgeladen wurde. Zu hören ist angeblich ein Beamter, der in der Randalenacht mit unverkennbar schwäbischem Zungenschlag die Lage durchgibt. Teile der Innenstadt seinen “entglast”, Kollegen seien massiv beworfen worden: “Das sind Krawalle, ich würde mal sagen, wie in Amerika”, sagt der Mann. Und: “Es ist ein Wunder, dass es noch keinen toten Kollegen gibt. Das ist Krieg.”

Die Aussage über die Gegenüber der Polizei: “Nur Kanaken”

Sätze eines Fassungslosen im Angesicht einer unwirklich erscheinenden Ausnahmesituation, über deren Ursachen sich seither Psychologen und Soziologen den Kopf zerbrechen. “Wenn du eine Uniform trägst … gut’ Nacht, gut’ Nacht”, so der Mann, “dann bist du nur das Opfer.” Was dem Polizisten möglicherweise nachhaltig Schwierigkeiten bereiten wird, ist seine Aussage über die randalierenden Gegenüber der Einsatzkräfte: “Nur Kanaken.”

Ein Rassist in Uniform, dessen Demokratiefestigkeit es zu überprüfen gilt? Oder nur die Verbalentgleisung eines Geschockten, der Zeuge einer völlig unerwarteten Gewaltausuferung wird? Das Stuttgarter Polizeipräsidium erklärte die Tonspur gegenüber den “Stuttgarter Nachrichten” und “Tag 24” jedenfalls für echt. Tatsächlich sei darauf ein dort arbeitender Polizeibeamter zu hören. “Wir wissen, wer es war”, bestätigte Stefan Keilbach, Pressesprecher des Polizeipräsidiums. “Wir prüfen zusammen mit der Staatsanwaltschaft, ob ein strafrechtliches Vergehen vorliegt und entsprechend diszipliniert werden muss.”

Ein etwaiges Fehlverhalten wird überprüft

Der Kollege bleibt zunächst im Dienst. Wie die Aufnahme ins Internet geraten ist, sei auch Gegenstand von Ermittlungen, sagte Keilbach. “Unabhängig vom Ausgang der Überprüfung ist es ganz sicher nicht unser Stil und nicht in Ordnung, so über Menschen mit Migrationshintergrund zu sprechen”, versicherte Keilbach den “Stuttgarter Nachrichten”.