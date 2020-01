Rassismusvorwurf: Ugandische Klimaaktivistin aus Foto mit Greta Thunberg geschnitten

Anzeige

Davos. Es ist eigentlich kein Foto mit großem Aufreger-Potential: Die jungen Klimaaktivistinnen Luisa Neubauer, Greta Thunberg, Isabelle Axelsson und Loukina Tille stehen nebeneinander, im Hintergrund die malerische Kulisse des Schweizer Wintersportorts Davos. Aufgenommen wurde das Bild am Freitag, kurz vor Ende des Weltwirtschaftsforums. Doch in sozialen Netzwerken werfen Menschen der Nachrichtenagentur Associated Press (AP), die das Bild in alle Welt geschickt hat, Rassismus vor.

Everyone saying that I should position myself in the middle is wrong!



Does an African activist have to stand in the middle just because of fear of being cropped out?



It shouldn't be like this! pic.twitter.com/PR544GIv7g — Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 25, 2020

Denn eine junge Frau, die zusammen mit der Gruppe in die Kamera des Fotografen blickte, wurde aus dem Bild geschnitten: die ugandische Klimaaktivistin Vanessa Nakate (23).

"Das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe"

Dem Portal "Buzzfeed News" sagte die 23-Jährige am Freitagabend, dass sie tieftraurig über das Foto gewesen sei: "Ich habe geweint, weil es so traurig war, nicht nur, weil es rassistisch war, ich war auch wegen der Menschen aus Afrika traurig. Es zeigte, wie wir wertgeschätzt werden. Das hat mir sehr wehgetan. Es ist das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe.“ Nakate postete am Freitagnachmittag auch ein längeres Video, in dem sie über die Erlebnisse in Davos und das Foto spricht.

Share if you can

What it means to be removed from a photo! https://t.co/1dmcbyneYV — Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 24, 2020

Zur Seite sprang Nakate auch Greta Thunberg. Sie schrieb unter das Twitter-Video: Es tut mir so leid, dass sie dir das angetan haben. Du bist die letzte, die das verdient hat. Wir sind so dankbar für alles, was du tust, und senden dir alle Liebe und Unterstützung! Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder!" Dazu postete Thunberg mehrere Herzen.

I’m so sorry they did this to you... you are the last one who would deserve that! We are all so grateful for what you are doing and we all send love and support!!❤️❤️💖💖💖hope to see you soon again!! — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 24, 2020

Ähnlich äußerte sich die Klimaaktivistin Isabelle Axelsson: "Das ist völlig inakzeptabel. Ihre Stimme ist genauso, wenn nicht sogar wichtiger als unsere."

We did a press conference today wrapping up the week at #WEF2020



It has come to my attention that more than one article has cut @vanessa_vash out of the photos. That is unacceptable, her voice is just as, if not more, valuable than ours in a place like this. #ClimateJustice pic.twitter.com/8kjkNVgVhU — Isabelle Axelsson🌍 (@isabelle_ax) January 24, 2020

Ein Sprecher der Associated Press sagte zu Buzzfeed News: "Dahinter steckte keine böse Absicht. AP veröffentlicht regelmäßig Fotos so, wie wir sie bekommen und als wir ein neues bekommen haben, haben wir die Geschichte aktualisiert. AP hat eine Vielzahl an Fotos von Vanessa Nakate veröffentlicht." Auch das Gruppenfoto verschickte die AP erneut - diesmal ist Vanessa Nakate mit im Bild.