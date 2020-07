Rassismus: Frau schickt schwarzen Nachbarn Polizei auf den Hals

Anzeige

Montclair. Eine Genehmigung ist wichtig. Hat man keine, darf man nicht. Zum Beispiel bauliche Veränderungen am Grundstück vornehmen. So sah das jedenfalls Susan Schulz aus Montclair, New Jersey. Die “Daily Mail” berichtet von Schulz’ Fall – dem einer weißen Frau, die am vergangenen Montag bei ihren renovierenden schwarzen Nachbarn, den Hayats, drei Mal binnen einer halben Stunde auftauchte, und sie mit der immergleichen Frage torpedierte, ob sie denn überhaupt eine Genehmigung dafür hätten, ihre steinerne Terrasse anzulegen. Ein Musterbeispiel für den kleinen, systemischen Alltagsrassismus in den USA.

Hayat sagte den Medien später, er habe Schulz im Gegenzug gefragt, ob eine Genehmigung denn notwendig sei. Das wisse sie nicht, habe Schulz geantwortet, habe aber trotzdem auf Vorzeigen der entsprechenden Unterlagen beharrt. Andernfalls, so die aufgeregte Frau, wolle sie die Polizei rufen. Das Maurerunternehmen, das Hayat beauftragt hatte, klärte schnell, dass für eine Terrasse der beabsichtigten Größe in Montclair, keine Genehmigung benötigt würde. Alles legal.

Damit wollte sich Schulz nicht zufrieden geben, sie rief die Polizei trotzdem an, um jetzt einen Fall von Übergriff zu konstruieren. Dabei ließ Fareed Hayat, Eigentümer des Hauses mit der zu renovierenden Terrasse , die Kamera laufen. Schulz behauptet in dem Film, ihr schwarzer Nachbar habe sie gestoßen, worauf sie zehn Fuß weit geflogen sei, was nicht nur dieser abstreitet, sondern was auch von Nachbarn als falsch bezeichnet wird. Eine weiße Nachbarin mit Corona-Mundschutz, die etwas abseits steht, klärt die Sachlage: “Er war sauer. Sie haben ihn zurückgestoßen.”

Norrinda Hayat: “Das ist, womit wir seit zwei Jahren leben müssen”

“Susan aus der Marrion Road schikaniert uns schon seit zwei Jahren”, ist Hayats EhefrauNorrinda aus dem Off zu hören. “Das ist, womit wir hier leben müssen.” Norrinda Hayat will die Kinder ins Haus bringen, damit sie die Ankunft der Polizei nicht erleben müssen. Polizei ist, was Schwarze in Amerika am meisten fürchten, nicht erst seit dem gewaltsamen Tod von George Floyd in Minneapolis am 25. Mai dieses Jahres.

“Sie sind Anwälte, sie wissen was sie tun müssen”, versucht Schulz, die Nachbarschaft für ihre Sache zu gewinnen. “Genau”, erwidert Hayat, “also bitte verlassen Sie mein Eigentum.” Als die Polizei eintrifft, solidarisiert sich die Nachbarschaft mit den Hayats. Den Uniformierten wird klargemacht, dass Schulz am Telefon eine falsche Beschuldigung erhoben hat. Es stimme nicht, dass sie von Hayat angegriffen worden sei. Die Polizei tut das Ganze als “Nachbarschaftsstreit” ab.

Dass sich die Stimmung in den USA seit dem Tod George Floyds geändert hat, zeigt der Dienstag in Montclair: Jugendliche organisieren eine Antirassismus-Demo, die wieder und wieder am Haus von Susan Schulz vorbeiführt, die inzwischen als “Permit Karen” tituliert wird – als “Genehmigungs-Karin.” “Hey-hey, ho-ho, dein rassistisches Selbst muss verschwinden”, skandieren die Protestler im Chor.

“Karen” ist der Spitzname für weiße Frauen, die Schwarze wegen Nichts anzeigen

“Karen” ist in Amerika die Bezeichnung für weiße Frauen, die schwarzen Nachbarn Polizisten auf den Hals hetzen für Vergehen, die keine sind – etwa für Limonadenverkauf, Rasenmähen und Grillen im Park.