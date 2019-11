Raserunfall in München: Verstorbener rettete Freundin wohl das Leben

Kerzen und Blumen liegen an der Unfallstelle, an der am vergangenen Freitag ein 14-Jähriger zu Tode gekommen ist. Auf der Flucht vor der Polizei hatte ein Autofahrer mehrere rote Ampeln missachtet und war dabei in eine Gruppe Jugendlicher gerast. Inzwischen wurde gegen den Fahrer Haftbefehl wegen Mordes erlassen. © Quelle: Matthias Balk/dpa