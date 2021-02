Polizei geht gegen Dortmunder Raserszene vor: 230 Platzverweise, 64 Anzeigen

Anzeige

Anzeige

Dortmund. Bei einem Einsatz gegen die illegale Raser- und Tunerszene hat die Dortmunder Polizei am Wochenende mehr als 450 Fahrzeuge und etwa 800 Menschen in der Innenstadt kontrolliert. Dabei seien die Einsatzkräfte vom Ordnungsamt unterstützt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Insgesamt wurden demnach 230 Platzverweise erteilt. Elf Fahrzeuge wurden wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis sichergestellt.

Zur Bilanz der Polizei zählten zudem 65 Verwarnungsgelder und 64 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten, darunter auch 16 Mal wegen Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung. Zudem wurden acht Strafanzeigen wegen Verkehrsdelikten gestellt. Zwei Fahrern sei wegen des Verdachts auf Betäubungsmittelkonsum eine Blutprobe abgenommen worden.

Ein Polizist mit einer Waffe steht an einem Kontrollpunkt in Dortmund. © Quelle: Bernd Thissen/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Dortmund Hochburg der Raser- und Tunerszene

Vor dem Einsatz am Wochenende hatte der Dortmunder Polizeipräsident eine sogenannte strategische Fahndung angeordnet. Damit ist eine Kontrolle von Fahrzeugen und Personen ohne konkreten Verdacht möglich. Diese Erweiterung der Einsatzbefugnisse habe sich am Wochenende bewährt, teilte die Einsatzführerin am Sonntag mit. „Wir sind auch an diesem Wochenende unserem Ziel wieder ein Stück näher gekommen.“

Dortmund gilt mit dem Wall um den Innenstadtkern als Hochburg der Raser- und Tunerszene in Westfalen. Zuletzt hatte die Stadt zum Lärmschutz in der Nacht Tempo 30 auf dem Wall angeordnet.