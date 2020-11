Raserei-Unfall: Richter sehen keinen versuchten Mord

Anzeige

Berlin. Eine Mutter und ihre fünfjährige Tochter waren auf dem Weg zur Kita, als sie in Berlin von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt wurden. Die Ampel hatte für sie Grün gezeigt. Mehr als drei Jahre später ist der Unfallverursacher, der einer Polizeikontrolle davon gerast war, am Freitag in der Neuauflage des Prozesses am Landgericht zu drei Jahren und zehn Monaten Haft unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt worden - und damit zu einer deutlich milderen Strafe als im ersten Prozess.

Erstes Urteil sah 13 Jahre Haft wegen versuchten Mordes vor

Der 35-Jährige war in der ersten Verhandlung am Landgericht zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Die damaligen Richter hatten auf versuchten Mord in zwei Fällen entschieden. Das Urteil war vom Bundesgerichtshof (BGH) auf Revision des Angeklagten aufgehoben worden.

Im jetzigen Urteil hieß es, ein Tötungsvorsatz sei nicht festzustellen. Es seien „zwei schreckliche fahrlässige Körperverletzungen“. Nicht auszuschließen sei, dass der Angeklagte eine für ihn rote Ampel ignorierte in der Annahme, dass keine Fußgänger kommen würden. Der Mann war ohne Führerschein, alkoholisiert und mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.