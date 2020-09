Raser-Unfall auf dem Berliner Ku’damm: Automieter ermittelt

Anzeige

Berlin. Gut eine Woche nach dem schweren Raser-Unfall auf dem Kurfürstendamm hat die Berliner Polizei den Mieter eines beteiligten Autos ermittelt. Ob der Betreffende an dem fraglichen Abend den BMW auch fuhr, der bei einem mutmaßlichen illegalen Rennen in ein unbeteiligtes Auto krachte, ist aber unklar. Diese Frage sei Gegenstand weiterer Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

Bei dem Unfall am 31. August waren zwei 45 und 17 Jahre alte Frauen in einem Kleinwagen schwer verletzt worden, der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß. Er war in einem Mietwagen unterwegs und soll sich mit mindestens einem weiteren Auto ein illegales Rennen geliefert haben.