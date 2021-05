Raser mit 80 km/h vor Kindergarten geblitzt

Anzeige

Anzeige

Donauwörth. Mit 80 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer vor einem Kindergarten geblitzt worden. Vor dem Eingang zum Kindergarten seien nur 30 km/h erlaubt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Außerdem sei der Raser am Dienstagvormittag genau zur Abholzeit durch die Straße in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) gefahren.

Jetzt droht ein Fahrverbot

Zu dieser Zeit laufen die Kinder laut einem Sprecher der Polizei aus dem Kindergarten hinaus und teils auf die Straße. Den Autofahrer erwartet unter anderem ein einmonatiges Fahrverbot.