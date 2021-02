Raser flieht vor Polizei – mit Blaulicht

Anzeige

Hannover. Eine Zivilstreife wollte am Dienstagabend ein Auto auf der Autobahn 2 zwischen Wunstorf und Rehren kontrollieren, das zu schnell unterwegs war. Die Beamten fuhren dem BMW hinterer. Doch anstatt sich zu stellen, schaltete der 24-jährige Fahrer aus Nordrhein-Westfalen einfach ein Blaulicht hinter der Windschutzscheibe an. Das berichtet die Polizeidirektion Hannover am Mittwoch.

Auf einem Autobahnparkplatz gelang es den Polizisten jedoch mit der Unterstützung eines Streifenwagens, den Mann aus dem Verkehr zu ziehen und den Wagen zu kontrollieren. Darin befanden sich gleich zwei Blaulichter.

Verfahren wegen Amtsanmaßung und Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet

Der 24-Jährige gab an, dass ein Nachbar ihm die Blaulichter im Straßenverkehr empfohlen habe. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Amtsanmaßung und der Nötigung im Straßenverkehr. Aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit kann der Fahrer dazu noch mit einem Bußgeld rechnen.

Zeugen, die etwas zur Fahrweise des BMW oder zur Benutzung des Blaulichts sagen können oder die sich selbst dadurch genötigt gefühlt haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizeiwache in Garbsen unter der Telefonnummer 0511 10 98 93 0 zu melden.