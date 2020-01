Randalierer greifen Wolfsburger Schule mit Böllern an und filmen sich dabei

Anzeige

Rund 50 junge Männer haben in der Silvesternacht in einem Schulzentrum in Wolfsburg randaliert, Scheiben zerstört und Raketen und Böller in Klassenräumen gezündet. Die Täter filmten sich dabei und stellten die Videos der Tat offenbar selbst ins Netz. Anschließend attackierten die Jugendlichen alarmierte Polizisten und Feuerwehrleute mit Raketen, Böllern und Leuchtmunition.

In einem der in sozialen Medien veröffentlichten Videos ist zu sehen, wie die jungen Männer gegen Fenster treten und Raketen in ein Klassenzimmer schießen, sie johlen über ihre Taten. Ein anderes Video zeigt die lodernden Flammen in den Räumen des Schulzentrums im Wolfsburger Stadtteil Westhagen.

Silvesternacht: Randale an Schule in Wolfsburg

Die alarmierten Einsatzkräfte wurden laut Polizei aus der Gruppe von mindestens 50 Menschen heraus mit Böllern beworfen. Eine kleinere Gruppe habe danach mit Raketen und Munition aus Schreckschusswaffen auf die Einsatzkräfte in einem Klassenzimmer geschossen. Verletzt wurde niemand.

Ermittlungen wegen Landfriedensbruch

Die Polizei forderte Unterstützung aus Braunschweig und Gifhorn an und stellte die Identitäten von 31 Personen fest. Vier mutmaßlich Beteiligte im Alter von 18 bis 23 Jahren, die sich den Beamten widersetzten, bekamen Handfesseln angelegt. Die Polizei stellte drei Schreckschusswaffen mit Aufsätzen zum Verschießen von Feuerwerksmunition sicher.

"Mir fehlten die Worte. Ich hatte richtig Wut im Bauch“, sagte Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung". Dass ausgerechnet die Rettungskräfte beschossen wurden, die Schlimmeres verhinderten, mache sie fassungslos.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehr als 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und Landfriedensbruchs in besonders schwerem Fall.

