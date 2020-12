Randalierer attackiert in Eschweiler Jugendliche und geht dann auf Polizisten los

Anzeige

Eschweiler. Ein vermutlich psychisch kranker Mann hat in einem Einkaufszentrum in Eschweiler vier Menschen verletzt. Der 53-jährige Mann habe zunächst Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren angegriffen und drei von ihnen mit Schlägen und Tritten leicht verletzt, teilte die Polizei in Aachen am Freitag mit. Der Mann lief daraufhin in eine Apotheke und wütete dort weiter. Als Polizisten eingriffen, verletzte sich ein Beamter so sehr, dass er nicht mehr dienstfähig war.

Erst mit Verstärkung gelang es schließlich, den Randalierer festzunehmen. Da deutliche Hinweise auf eine psychische Störung vorlagen, sei er in eine Psychiatrie gebracht worden. Der Inhaber der Apotheke schätzte den dort angerichteten Schaden auf über 10.000 Euro.