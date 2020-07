Randale in Stuttgart: Polizei betreibt Stammbaumforschung bei Tatverdächtigen

Anzeige

Stuttgart. Vermutlich wird die Öffentlichkeit bald die Stammbäume der Tatverdächtigen der sogenannten Stuttgarter Krawallnacht vom 21. Juni kennen. Polizeipräsident Frank Lutz kündigte am Donnerstag nämlich an, dass die Polizei auch bei den Tatverdächtigen mit deutschem Pass mithilfe der Landratsämter deutschlandweit Stammbaumrecherche betreiben werde, wie die “Stuttgarter Nachrichten” berichten. Dafür erntete Lutz nicht nur aus dem Gemeinderat massive Kritik. Auch der Datenschutzbeauftragte des Landes prüft nun, ob solche Ermittlungen sozialdatenschutzrechtlich überhaupt erlaubt seien.

Einige Stadträte fragen sich nicht nur, was dieses Vorgehen zur Aufklärung der Straftaten beitragen soll, sondern halten es auch für einen Angriff auf Menschen mit Migrationshintergrund. “Wie viele Generationen muss man in Stuttgart leben, um als Bürger dieser Stadt anerkannt zu werden?”, fragte der Grünen-Stadtrat Marcel Roth. Er hält es für sehr problematisch, wenn die Polizei jetzt Stammbücher nach Migrationshintergründen durchforstet. “Vor dem Gesetz muss jeder gleich sein, egal, woher er kommt.”

Polizei: Öffentliches Interesse an den Ausschreitungen

Die Stuttgarter Polizei begründet ihr Vorgehen indes mit dem öffentlichen Interesse an den Ausschreitungen. “Die grundlegende Erhebung personenbezogener Daten bemisst sich an der Schwere des Delikts, hier kommt dazu, dass ganz Deutschland auf den Fall blickt”, erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Es würden Fragen gestellt wie: Wer waren die Täter, politisch, geschlechtlich, welche Nationalität, Migrationshintergrund oder nicht? Diesen sehe die Polizei per Definition bei “einem Elternteil ohne deutsche Staatsbürgerschaft” erfüllt.

Was die Pässe der Elternteile für eine strafrechtliche Relevanz haben könnten, beschreibt der Sprecher so: “Beim Jugendstrafrecht kann es zum Beispiel schon eine Rolle spielen, ob ein Angeklagter aus einem Kriegsgebiet kommt.”