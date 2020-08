Randale in Paris nach Champions-League-Finale zwischen PSG und Bayern München

Anzeige

Paris. Die Erwartungen der Fans von Paris St. Germain waren groß – ebenso wie der Frust nach der Niederlage im Finale der Champions League gegen den FC Bayern München.

Anhänger des französischen Hauptstadtklubs randalierten in der Stadt und vor dem Stadion “Parc des Princes” sowie in der Umgebung der Champs-Elysées in Paris. Unter anderem bewarfen sie die Polizisten mit Leuchtraketen und Flaschen.

Die aggressiven Fans hinterließen in der Nacht zu Montag brennende Fahrzeuge, zertrümmerte Schaufenster und verwüstete Geschäfte. Die Polizei in Paris reagierte mit Tränengas und feuerte Gummigeschosse ab. 148 Menschen wurden festgenommen, wie die Pariser Polizeipräfektur am Montag auf Twitter mitteilte. Außerdem seien mehr als 400 Verwarnungen ausgesprochen worden, weil die Maskenpflicht missachtet worden war.

Autokorso in München

In München war die Lage dagegen vergleichsweise entspannt. Ruhig war es aber keinesfalls. Etliche Fans feierten den Champions-League-Sieg in einem Autokorso und mit einem Hupkonzert. Mehrere Tausend FCB-Anhänger kamen am späten Sonntagabend rasch zur Leopoldstraße in der Innenstadt, die für Autokorsos bekannt und beliebt ist. Jedoch wurden nicht immer die geltenden Abstandsregeln eingehalten. Die Polizei war mit vielen Leuten im Einsatz.

Münchner reagierten einsichtig

Die Polizei sprach aber von einer ruhigen Lage. “Im Großen und Ganzen gibt es keine größeren Probleme”, sagte ein Sprecher. Mehr als 150 zusätzliche Einsatzkräfte im Vergleich zu einem durchschnittlichen Sonntagabend seien auf den Straßen. In orange-gelben Warnwesten gut sichtbar kontrollierten sie die Hygiene- und Abstandsregeln, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelten. Die meisten Menschen reagierten sehr einsichtig, so der Sprecher.

Um die Leute an die Regeln zu erinnern, erfolgten immer wieder Lautsprecheransagen und gezielte Ansprachen durch die Polizisten, hieß es. Weil einige Menschen Pyrotechnik abgebrannt hätten, sei es zu vereinzelten Festnahmen gekommen.