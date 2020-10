Rammstein spendet handsigniertes Notenbuch - und hilft so einem Krankenhaus

Anzeige

Um Spenden in Zeiten von Corona einzuwerben, bedarf es Kreativität. So überlegte sich Katharina Wennmann, Pflegerin in einem Hospiz in Waren an der Müritz, die Band Rammstein um Hilfe zu bitten. Umgehend reagierten die Musiker und schickten ihr ein von allen Bandmitgliedern signiertes Klavier-Notenbuch mit Rammsteinliedern, wie die „Ostsee-Zeitung“ berichtet.

Anfang dieser Woche stellte Wennmann das Buch beim Internetauktionhaus Ebay ein. Die Gebote für das Klavierbuch schnellten rasch in die Höhe. Im Moment liegt der Preis bei 6.000 Euro (Stand 8. Oktober, 13 Uhr). Noch bis zum 13. Oktober läuft die Versteigerung auf Ebay.

Spenden ohne Veranstaltungen sammeln

Das Hospiz in Mecklenburg-Vorpommern habe die Spenden laut der Ostsee-Zeitung derzeit nötig: Veranstaltungen, wie das einjährige Bestehen, könnten sie nicht ausrichten. Das Leben für die Anwohner sei kostenfrei. 95 Prozent der Kosten übernähmen die Krankenkassen - der Rest müsse unter anderem durch Spenden aufgebracht werden.