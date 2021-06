Radfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Triebwagen der Schmalspurbahn

Anzeige

Nordhausen. Bei einem Zusammenstoß mit einem Triebwagen der Harzer Schmalspurbahn ist am Samstag ein 15 Jahre alter Radfahrer ums Leben gekommen. Der Jugendliche habe den herannahenden Wagen der Bahn am Nachmittag beim Überqueren der Schienen an einer Fußgängertrasse übersehen, teilte die Polizei mit.

Weitere Details zu dem Unfall in Nordhausen waren zunächst noch unklar, die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an. Ein Gutachter sei hinzugezogen worden.