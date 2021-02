Rad ab: Schottische Polizei stoppt Fahrer in Auto mit drei Reifen

Anzeige

Perth. Dieser Autofahrer hatte tatsächlich ein Rad ab: In Schottland hat die Polizei einen Wagen mit nur noch drei Reifen gestoppt. Die Behörde präsentierte ein Bild der blanken Radscheibe am Donnerstag auf Twitter. Beamte hätten das Fahrzeug mit dem fehlenden Rad am Mittwoch auf der Hauptstraße A9 bei Perth bemerkt.

„Unsere Beamten trauten ihren Augen nicht, als sie gestern dieses Fahrzeug sahen“, sagte Inspector Greg Burns von der Tayside Police laut Zeitung „The National“. „Dieser Wagen hätte nie in diesem Zustand benutzt werden dürfen.“ Der Fahrer habe sich und alle anderen Verkehrsteilnehmer in große Gefahr gebracht.

Schottland und seine seltsamen Straßenverkehrsgebräuche: Erst vor kurzem hatte ebenfalls die Tayside Police einen Autofahrer angehalten, der in einem fast völlig unter einer dicken Schneedecke vergrabenen Wagen unterwegs war. Nur ein winziges Loch auf der Frontscheibe ermöglichte dem Fahrer einen Blick auf die Straße, wie auf Fotos zu erkennen war. Offenbar war er zu faul zum Schneebeseitigen gewesen.