Putin ordnet mehr Feuerwehrkräfte für Waldbrand-Gebiete an

Moskau. In die Waldbrand-Katastrophe in Russland hat sich nun Staatschef Wladimir Putin eingeschaltet. Er wies am Dienstag an, dass mehr Einsatzkräfte in die betroffenen Regionen geschickt werden, wie der Kreml in Moskau mitteilte. Das Zivilschutzministerium müsse zudem mehr Löschflugzeuge einsetzen. Die Gouverneure sollten auch Vorschläge ausarbeiten, um den Betroffenen besser zu helfen.

Die meisten Brände wüten derzeit im Osten des Landes in der Region Jakutien (Republik Sacha) und am Baikalsee. Städte und Dörfer versinken seit Wochen im Rauch. Der Qualm habe bereits den etwa 3000 Kilometer entfernten Ural erreicht hat und sei dort in die Städte Jekaterinburg und Tscheljabinsk gezogen, berichteten lokale Medien.

Völlig erschöpfte Einsatzkräfte

In sozialen Medien wurden Fotos von Katzen mit verbranntem Fell veröffentlicht. Zu sehen waren auch Einsatzkräfte, die vor lauter Erschöpfung auf Wiesen schliefen. Mehr als 8000 Helfer seien derzeit im Kampf gegen die Flammen im Einsatz, teilte die Forstschutzbehörde mit. Sie sprach von landesweit etwa 270 Waldbränden, die auf einer Gesamtfläche von 3,4 Millionen Hektar wüten, etwas weniger als am Vortag. Das entspricht etwa der Fläche Baden-Württembergs.

Allerdings gehen Umweltschützer von einem weitaus größeren Ausmaß aus. Allein in Jakutien seien bereits mehr als sechs Millionen Hektar Wald und Wiesen verbrannt, schrieb das Nachrichtenportal „The Siberian Times“. In den kommenden Tagen solle es in dem betroffenen Gebiet Sibiriens trocken, windig und weiter warm bleiben.