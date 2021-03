Pünktlich zur Ferienzeit kommt der Frühling – bis zu 20 Grad im Süden

Anzeige

Hannover. Der Frühling sendet kurz nach Beginn seines kalendarischen Anfangs erste Boten: Bereits ab Mitte dieser Woche soll es merklich wärmer werden. Verantwortlich dafür ist das Hoch Margarethe, das seinen Schwerpunkt langsam von den Britischen Inseln nach Mitteleuropa verlagert. „Während sich Nord- und Ostdeutschland noch etwas gedulden müssen, bleibt es bereits am Dienstag in weiten Teilen des Landes trocken. Die meiste Sonne gibt es im äußersten Südwesten und an den Alpen“, sagt Meteorologin Britta Siebert-Sperl von „Wetterkontor“ dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Schönster Tag der Woche soll der Mittwoch werden.

Höhere Temperaturen vor allem im Westen und Süden

„Im Norden und Osten erwarten wir Temperaturen von 7 bis 13 Grad, während es im Südwesten schon 16 Grad werden können“, so Siebert-Sperl. Zum Wochenende trübten sich die Aussichten jedoch wieder leicht ein. Der Samstag wird vermutlich der schlechteste Tag der Woche. „Tiefs zwischen Island und den Britischen Inseln lenken dann kühlere Luft zu uns.“

Ein erneuter Wintereinbruch sei diese Saison jedoch nicht zu erwarten, höchstens Graupelschauer in den Mittelgebirgen. „Am Sonntag wird es wieder besser“, so die Wetterexpertin. Selbst an der See würden 8 bis 12 Grad erreicht, im Westen und Süden bis zu 19 Grad. Danach setzen sich die frühlingshaften Temperaturen vorerst durch, sagt Siebert-Sperl.

Welche Region knackt die 20-Grad-Marke?

So soll es auch zu Beginn der Osterferien in vielen Bundesländern bleiben. „Im Norden werden 10 bis 16 Grad erreicht, im Süden könnte sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden.“ Das könne an Rhein, Main, Mosel, Neckar und dem Bodensee passieren. Mit Unsicherheit behaftet sei jedoch noch, wie sich das Wetter über die Feiertage entwickle. Hier sei wieder eine leichte Abkühlung denkbar, so die Meteorologin.