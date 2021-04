Prozessbeginn: Vier Männer sollen Familienmitglied getötet haben

Anzeige

Braunschweig. Der Totschlagsprozess gegen vier Familienmitglieder aus Wolfsburg hat am Dienstag unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen am Landgericht Braunschweig begonnen. Vier Männern wird vorgeworfen, den Schwiegersohn der Schwester des ältesten Angeklagten auf offener Straße gemeinsam getötet zu haben. Hintergrund soll ein jahrelanger Streit in der deutsch-türkischen Großfamilie sein.

Im September 2020 sollen die vier Angeklagten im Alter von 46, 24 und 25 Jahren das Familienmitglied angegriffen haben. Laut Staatsanwaltschaft schlugen die vier Männer unter anderem mit einer massiven Stahlkette auf den Kopf des Opfers ein. Außerdem wurde mit einem Messer auf den Mann eingestochen, mit dem er sich zuvor hatte verteidigen wollen. Er starb noch am Tatort. Die vier mutmaßlichen Täter kamen in Untersuchungshaft.